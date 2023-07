El país en cinco años

Aún los dirigentes políticos que irán a contienda en el 2024 están elaborando sus planes de gobierno, pero ya han salido algunas propuestas de megaobras: un tren desde Paso Canoas hasta Panamá, una ciudad gubernamental, una ciudad universitaria, un puerto de cruceros en isla Colón y transformar el Idaan... En inversión para la eficiencia del funcionariado, está la puesta en práctica del proyecto de perfeccionamiento del docente, entre otros. Hay amagos con una constituyente y también con reformas constitucionales. Seguro que en el camino surgirán otros, muchos más. Sin embargo, todo hay que enmarcarlo en la realidad del país y cuán prioritario es uno sobre el otro. Es esa la tarea en la que los medios de comunicación pueden ayudar. Porque no se trata de hacer obras por hacer obras, sino cuantificar cada proyecto y cuán necesario es. El electorado no puede ser encandilado con proyectos que suenan muy bien, pero que en la práctica son inviables, porque no hay dinero para culminarlos o si se empiezan, la próxima administración los abandona. También hay que hacer un inventario de las obras que quedan sin concluir en el actual Gobierno, para garantizar que culminen en el nuevo Gobierno y no queden abandonadas, como fue el caso en quinquenios pasados. Pero con lo que se avecina, ya podremos ir dibujando lo que será Panamá en cinco años. No se debe seguir manejando el país con obras que solo importan al Gobierno de turno; tenemos que construir obras como el Metro, que todos desean seguir. ¡Así de simple!