El reciente fallo condenatorio al expresidente Ricardo Martinelli no solo tiene efectos personales en el exmandatario. También sobre la libertad de expresión. Y es que la sentencia conlleva que las acciones de los diarios que publica la editora Epasa, pasan al Estado. ¿Qué hace el Estado con las acciones de un medio de comunicación? Es indudable que la sociedad pierde la expresión, guste o no, de un medio independiente del Gobierno de turno. Aparte de esto, la situación económica de los medios de comunicación social no es la más boyante en este momento, lo que indudablemente conllevará a que el Estado tenga que sufragar los gastos en los que incurra este medio, lo que significa que lo pagaremos los contribuyentes. ¿Cómo quedan los empleados ahora con esta sentencia? ¿Se calculó el efecto que causa este fallo en cualquier trabajador en su capacidad crediticia? Pudiera ser entendible que se le imponga una multa al culpable con la condena, no que se le quite la empresa y menos un medio de comunicación social. Puede que mucha gente tenga opiniones a favor o en contra del caso New Business, pero sus implicaciones ya afectan a toda la sociedad y en este caso también a la libertad de expresión. ¿Cómo subsistirán los diarios cuando pasan a manos del Estado? Todo indica que los contribuyentes también hemos sido sentenciados. ¡Así de simple!