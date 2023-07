De lo absurdo

Los medios de comunicación social son pilares de la democracia. Y es tan así que donde no hay libertad de expresión hay dictadura. Pero la libertad de expresión también se pierde cuando los propios medios de comunicación caen en el libertinaje y lejos de difundir información pura y dura para la sociedad, lo que hacen es militancia política o defensa a ultranza de intereses. Y la libertad de expresión está hoy más amenazada que nunca, no por una dictadura, sino por el libertinaje. Recientemente se firmó un pacto ético digital y solo hay que mirar las redes para darse cuenta de que eso no funciona. Los ataques viscerales que hay van de extremo a extremo. Pero peor aún cuando en medios tradicionales, por la lucha del poder y la protección de intereses de grupos, se lanzan expresiones absurdas como favorecer el cierre de un medio. La libertad de expresión hay que defenderla sin miramientos. No importa si quien tenga un medio sea el enemigo político, porque hay que ser consecuentes y, aunque “desapruebo lo que dice, defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo”, como alguna vez dijo Claude-Adrien Helvétius, aunque esta expresión erróneamente se le atribuye a Voltaire. ¡Así de simple!