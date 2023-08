Los discursos políticos son el reflejo de una retórica repetitiva que, más que ayudar al país a resolver sus desencuentros, lo que hace es dividirnos más. “Combatiré la corrupción de manera frontal”, es una muletilla de casi todos los candidatos o “lucharé por los más necesitados”. Lo cierto es que solo hay que mirar dentro de los partidos para determinar si están descontaminados de los que han sido señalados como corruptos. El tema central, empero, es que esa retórica denota la falta de estadistas en el país. Si por lo menos uno de esos candidatos dedicara un tiempo a ir al verdadero problema, su discurso cambiaría radicalmente. Y es que la corrupción es consecuencia de la ausencia de valores en la sociedad. Para dar un ejemplo sencillo, si alguno de los candidatos dijera, por lo menos, que dedicará el cien por ciento de sus esfuerzos en la puntualidad, sin duda en 2029 tendremos otro país. La impuntualidad es uno de nuestros grandes males. Un médico que no atiende a la hora exacta, porque llega tarde a su consultorio; un bus que se atrase; un pago que no se procese de inmediato, etc. Panamá tiene muchos problemas, pero uno de ellos es que somos muy impuntuales. Y esa impuntualidad es causante de grandes males que se traducen en pérdida de tiempo y de millones de dólares. Si un candidato quiere causar un verdadero cambio en el país, empiece por la puntualidad como norte. Y puede comenzar demostrando su firmeza desde ya y en cualquier lugar. ¡Así de simple!