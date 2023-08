Panamá ya tiene un presupuesto que supera los 27 mil millones de dólares y va rumbo a tener uno por encima de los 32 mil millones de dólares, muy, pero muy superior a varios países de Latinoamérica. Sin embargo, la inversión y el gasto que se realizan en algunas áreas, parece que no son efectivos. Si lo vemos con el tema en educación, la media en Panamá es que tenemos docentes mejor pagos, pero con estudiantes con baja calidad en la enseñanza educativa comparado con otros países latinoamericanos. Por otro lado, si vemos el resultado de la inversión pública y el gasto en la lucha contra la pobreza, el resultado es similar. Pobres extremos que se convierten en pobres, más no pobres que pasen a la clase media. Y si vemos otra realidad es al contrario, clase media que pasa a la clase pobre, lo que es un verdadero retroceso. Cuando analizamos las comarcas, vemos que tienen inmensos territorios, pero que no producen y por el contrario, son, a base de subsidio, una pesada carga para el país. Estamos en período de elecciones y los candidatos que dicen “luchar por los más pobres”, deben explicarnos sus planes de cómo van a revertir estas políticas equivocadas que nos hacen invertir millones de dólares, pero no están siendo efectivas. Los candidatos nos deben dibujar el 2029 y decirnos en cuánto pretenden reducir la pobreza y cuánto suben la clase media. No hacerlo, es seguir improvisando y seguir en el error. ¡Así de simple!