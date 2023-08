Inversión en deportes

Dicen los expertos que el biotipo del panameño es muy bueno y es lo que ha permitido que en un país tan pequeño emerjan deportistas extraordinarios y esto, pese a que no se invierte en deportes. Y es que Panamá es bendecida por una naturaleza exquisita, donde el agua es abundante, la posición geográfica es genial y recursos minerales de gran valía yacen en el subsuelo al por mayor. Pero los panameños carecemos de orden, disciplina, valores fundamentales para que, con todas esas bondades, ya estuviésemos entre los países desarrollados. En el caso especial del deporte, los panameños nos identificamos con la Selección Nacional, que, en los últimos meses, han mostrado una garra de campeones. Lo curioso es que los países con una gran inversión en el fútbol, no logran explicar cómo emergen aquí esos grandes jugadores sin tener campos adecuados, sin una liga que los respalde y sin un público que asista a los estadios. La última participación de Panamá ante Francia fue un juego en el que el marcador terminó seis a tres con un triunfo del equipo francés sobre el de Panamá. Pero la lectura no es esa; Panamá le metió tres goles a la selección de Francia y el juego bien pudo quedar seis a tres, pero a favor de Panamá. Es hora de que invirtamos en deporte y construyamos campos deportivos con las medidas y condiciones de los que hay en los países desarrollados. Panamá está a un paso de saltar a grandes cosas en el fútbol, solo tenemos que invertir en lo que sus deportistas requieren. Seguir a expensas del biotipo natural de los deportistas panameños, sin hacer una inversión en desarrollar sus habilidades, es un grave error. ¡Así de simple!