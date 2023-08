Mirar alrededor

Entramos en la carrera electoral y los peligros se ciernen sobre la penetración de los barones de la droga en la política partidista panameña. El problema no es un hecho lejano, sino muy serio que ya está en nuestras narices. Desde hace unos meses, las autoridades han estado desarticulando redes de narcotraficantes y entre sus miembros han descubierto precandidatos de distintos partidos políticos. Y es que el narcotráfico necesita de representantes, alcaldes, diputados, etc., para manipular el sistema a su favor. Lo han hecho en otras latitudes, como México, donde se han tomado ciudades enteras y el crimen es lo que manda. Panamá tiene que librarse de las garras de estas redes de narcotraficantes y cada partido político tiene el deber de depurar sus membresías. Y el problema es grave cuando el hecho más reciente da cuenta de lo que ha ocurrido en Colombia, donde las autoridades detuvieron al hijo del presidente Gustavo Petro y éste decidió cooperar. En su confesión admitió “que sí recibió altas sumas de dinero de Samuel Santander Lopesierra”, un narcotraficante conocido como “el Hombre Marlboro” y que parte del dinero recibido entró en la campaña política de su padre. Ahora el presidente Petro tiene algo más de qué preocuparse y dejar de pensar cómo Colombia perdió Panamá y nosotros mirar a nuestro alrededor, para que no nos cuelen a un narco disfrazado de político. ¡Así de simple!