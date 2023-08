En alguna ocasión el ex ministro Guillermo Chapman sentenció una falencia panameña, pues aquí no existe una verdadera economía capitalista, de libre mercado, fundamentada en la oferta y la demanda; lo que aquí tenemos es “una economía de amiguetes”. Y no pudo ser más realista, igual que lo que pasa en los gremios periodísticos que tienen una “defensa de amiguetes” con la libertad de expresión. Hace unos días fue un fallo en el caso New Business y en él hay un claro efecto sobre la libertad de expresión que la Sociedad Interamericana de Prensa lo advirtió, pero aquí se embetunaron de aceite con el pronunciamiento que decía, pero no decía, justo porque se trataba de alguien que no está en el círculo de “amiguetes”. En este momento hay una petición de condena a un hombre que publica una especie de caricaturas y los gremios vuelven a hacerse de la vista gorda, porque no está en el círculo de “amiguetes”. Pero la defensa de la libertad de expresión e información es una y no debe depender de si es amigo o enemigo, porque cualquier ataque vulnera este derecho fundamental del ser humano. No es la condena a la persona lo que está en juego; es la defensa de un derecho inalienable que debemos proteger. Seguir bajo la premisa de defender a unos y no a todos es un grave error. ¡Así de simple!