Nadie está en desacuerdo con que existan las comarcas. Pero en el caso de la Ngäbe-Buglé, se ha ido a los extremos. La decisión de establecer las comarcas, es para demarcar un territorio que preserve la cultura de las diversas etnias. En Panamá tenemos la de Guna Yala, Emberá-Wounaan, Guna de Madungandí, Ngäbe-Buglé, Guna de Wargandí y la Naso Tjër Di. Estas comarcas en su conjunto ocupan el 23 por ciento del territorio nacional, entre áreas boscosas, protegidas y de refugios de la biodiversidad. La sociedad panameña no tiene problemas con ninguna comarca, excepto con la Ngäbe-Buglé, donde un grupo minúsculo de esa etnia, cada vez que se le ocurre, cierra la Panamericana en varios puntos, causando un grave daño a la economía nacional y a la sociedad en general. Pero lo interesante es ver que el Gobierno firma acuerdos con los “manifestantes”. ¿Y dónde dejaron a las autoridades administrativas formales o las autoridades “tradicionales”? Y después de todo, ¿qué pinta el viceministerio de Asuntos Indígenas? Si la idea es preservar la cultura de los integrantes de esas comarcas, los de la Ngäbe-Buglé prácticamente están abandonando la suya, porque sus exigencias no son para proteger un bosque o un río, sino para que les construyan carreteras y otros proyectos más de una sociedad latinizada. Si la decisión es que quieren vivir como el resto de la sociedad, entonces redefinamos la comarca Ngäbe-Buglé. Lo que no podemos hacer es seguir con cierres que nos afectan a todos. ¡Así de simple!