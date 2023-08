Agua y economía

Los efectos del cambio climático nos han traído un problema que estaba previsto, pero que no actuamos a tiempo para mitigarlo. Se trata del efecto que la sequía está causando en los lagos que abastecen de agua al Canal y del consumo de la ciudad capital. Es probable que por efecto del cambio climático, el deshielo de los polos haga muy navegable la ruta del norte y por efectos de economía eso lleve a que muchos de los barcos que cruzan el Canal ya no lo tengan que hacer. Pero no significa que el Canal quede obsoleto, porque lógica tiene el proyecto de construcción de un canal seco que transite de costa a costa bordeando la vía interoceánica. Hoy, solo vemos el Canal como ruta hacia el mercado de Estados Unidos, pero la lógica indica que hay que mirar el mercado sudamericano y en eso Chile, Ecuador, Perú, Brasil y Colombia son clientes naturales. Pero tenemos que definir cómo mitigar el efecto de la sequía en los lagos del Canal. Una alternativa sería crear un nuevo embalse con el río Indio, pero también lo es mover la potabilizadora que da agua a la ciudad de Panamá para otro lugar. Quizás una alternativa es el traslado de la potabilizadora de Chilibre hacia el lago Bayano. El traslado de la potabilizadora es un alivio enorme para el Canal y lo que habría que calcular es qué proyecto nos resulta más favorable para la economía. Hay que ver todas las variables y escoger la más eficiente y conveniente. ¡Así de simple!