Recurso y administración

Nuestro problema no es el recurso, es la administración. En el caso del agua, Panamá es un país con mucha agua, pese a ello sufre de escasez en algunas áreas. Los grandes titulares que se publicaron en el mundo sobre que el Canal se seca o se queda sin agua, demuestra qué tan importante es esta vía para la humanidad. Pero el Canal, lejos de quedarse de agua, tiene muchas alternativas y una de ellas es un secreto a voces. La ampliación del Canal trajo barcos más grandes que al entrar en la vía acuática también arrastran con fuerza el agua salada que poco a poco está salinizando al lago Gatún. De hecho, ya no es extraño encontrar corvinas del lago. El problema no es que se salinice el Canal; es que los habitantes a la orilla del Canal consumen el mismo agua que al salinizarse, entonces habría que buscar una alterativa. Todo lo anterior demuestra que sí tenemos el recurso agua para el Canal, pero lo que nos falta es saberla administrar. La discusión ahora es si la alternativa más viable sería crean nuevos embalses o permitir que el canal reciba agua del océano y que todas las potabilizadoras pasen a otras fuentes como Bayano. De hecho, ya es muy conocida la tesis de un canal a nivel y eso no funciona con agua dulce. Es un problema interesante e importante que debemos estar a la altura para resolverlo y de seguro así será. ¡Así de simple!