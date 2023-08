Ya están en la Asamblea dos anteproyectos de ley para establecer en las próximas elecciones de mayo, la quinta papeleta. Son dos anteproyectos por separado, una por iniciativa ciudadana del Grupo de los Siete y Cuco y el otro por la diputada Zulay Rodríguez. Y es que la quinta papeleta nos daría la oportunidad de que la sociedad diga si o no a una Constituyente. La lógica indica que el proyecto se debata y que los diputados de la comisión respectiva, permitan que se haga lo antes posible. ¿Qué más soberano que sea el pueblo que decida sí o no a la Constituyente? En el pasado reciente se realizó el Pacto del Bicentenario y en él quedó establecido la necesidad de que aquí tengamos un nuevo Contrato Social. Y no se trata de reformas; se trata de una Constitución nueva que nos permita romper el atavismo al pasado que encarna la Constitución de 1972. Y son varios los cambios que Panamá requiere y uno es la Asamblea Nacional, donde los diputados hoy son electos en circuitos muy pequeños, que permite el clientelismo y por ende la reelección perenne no del mejor, sino del que más da. Igual pasa con la conformación de la Corte Suprema de Justicia o con el inmenso poder del Ejecutivo. Ya hubo una iniciativa para una Constituyente paralela, pero la recolección de firmas fracasó. Ahora, esos partidos que apoyaron la recolección de firmas, tienen la oportunidad de permitir que florezca la quinta papeleta y que sean los ciudadanos los que decidan si quieren o no una Constituyennte. ¡Así de simple!