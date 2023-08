Replantear

“[...] deben iniciar un replanteamiento del Parlacen, como ya lo ha advertido Panamá, porque lo que tenemos hoy no ha funcionado [...]”

Desde su fundación, Panamá ha pertenecido al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Sin embargo, este organismo ha resultado un total fracaso, porque sus deliberaciones no se cumplen, se usa como refugio de políticos que evaden la justicia y sí, nos cuesta una fortuna al año. Fue una idea que buscaba la integración de Centroamérica, pero ha fallado. Tampoco ha funcionado muy bien el SICA (Sistema de la Integración Centroamericana), aunque hay que reconocer que es más beligerante. Lo ideal es que ambos grupos, tanto el SICA como el Parlacen, sean reformulados y que en el caso del Parlamento, Costa Rica también lo integre. Centroamérica representa un mercado de casi 50 millones de habitantes y una integración plena es fundamental para negociar con otros grandes países. El presidente de El Salvador ya ha lanzado la idea de una integración de Centroamérica y ha iniciado el primer ferry entre Costa Rica y su país. No está de más que los demás países replanteen sus estrategias y busquen la integración centroamericana como debe ser. Eso sí, deben iniciar un replanteamiento del Parlacen, como ya lo ha advertido Panamá, porque lo que tenemos hoy no ha funcionado y seguir manteniendo un organismo inoperante, como es hoy, es gastar millones de dólares y es seguir en el error. ¡Así de simple!