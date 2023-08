¡Qué viva la lectura!

Hoy culmina la Feria Internacional del Libro de Panamá 2023. Una semana incesante en la que el libro fue nuestro pasaporte sin pausa. Hay que aplaudir esta cita única que ha sido capaz de atraer a decenas de miles de visitantes, que con mucho entusiasmo celebraron la vuelta a Atlapa. Su éxito no solo se podrá medir por los números de asistencia o la venta de obras -que por horas mostró un río de gente -, sino por la sensación de que se ha vivido una enorme sinergia entre lectores, autores y editoriales. La feria ha logrado que el ciudadano pueda descubrir y alimentar su acervo cultural, y es la misma razón por la cual siempre hay que subrayar el poder de la lectura y desmontar la idea de que el panameño no lee. La feria demostró resiliencia y entusiasmo, y esto sella su vitalidad. Nunca se debe olvidar que la palabra escrita ha iluminado, sacudido e influenciado sociedades; sin libros la humanidad no supiera el significado de las cosas; seríamos un mundo sin norte. Hay que seguir apostando por el poder de las letras y para ello se necesita más lectura y menos luz de pantallas, menos poses y más reflexión. Se impone más apoyo para publicar y que los lectores se sientan orgullosos de sus exponentes nacionales. Como ya lo hemos dicho: recordemos que somos lo que hemos leído.