Bomba migratoriaEstados Unidos cerró su frontera para la entrada de migrantes que viajan por todo el continente Americano en busca del denominado “sueño americano”. Pero el flujo de migrantes no ha mermado, al contrario, aumentó y aquí lo sabemos muy bien por la contabilidad que se lleva de los que llegan a Panamá después de cruzar la selva de Darién. Panamá es el país que mejor atención les provee a los migrantes, pero ahora se complica el panorama, convirtiéndose en una “bomba migratoria”. Y es que Costa Rica está por cerrar su frontera e impedir que sigan pasando por su territorio y Colombia no hace nada por impedir el flujo. En pocas palabras, si Panamá no se para firme y sigue el flujo de migrantes llegando al país, sin duda que vamos a tener un verdadero problema. Y el asunto no es solo Colombia, Panamá y Costa Rica; lo son los países de origen de estas personas. ¿Qué hace la ONU para buscar alternativas para frenar esta migración irregular? Es hora de saltar de la buena acción a darnos a respetar como país. Está demostrado que a Colombia no le interesa resolver este problema y hay que encararlo con firmeza y decisión. Están todas las alarmas activadas y eso requiere una acción inmediata y con firmeza. ¡Así de simple!