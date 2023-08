¡Es el sistema!

La ligereza con que los políticos hacen propuestas, demuestra por qué Latinoamérica está sumida en ese laberinto de corrupción y pobreza. Solo basta escuchar a los candidatos soltar expresiones como la de Milei, en Argentina, que va a borrar un poco de ministerios una vez llegue al poder. O la propuesta de alguien en Panamá de que va a reevaluar el uso del dólar. Son tiros al aire, para justificar lo que no ha funcionado, cuando dejan por fuera lo elemental y es el fallo del sistema presidencialista directo que tenemos. Y es que no importa qué color le ponga a la casa, porque seguirá siendo fea si está mal diseñada. En el caso latinoamericano, el diseño del sistema es lo que está mal, porque el presidencialismo lo que produce son reyecitos de cinco años que tienen todo el poder y hacen y deshacen en función de ese poder. Solo basta ver que en América hay solo dos países que han llegado al grado de desarrollo: Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos tienen un presidencialismo indirecto y Canadá un parlamentarismo puro y duro. Los países más admirados en el mundo, tienen sistemas parlamentarios. En pocas palabras, los panameños o los latinoamericanos en general, tenemos que emigrar a un nuevo sistema político, sea semiparlamentario o parlamentario en sí. Lo que no debemos seguir haciendo es continuar con un sistema que no funciona y, por el contrario, solo hace ricos a una casta que se toma el poder. ¡Así de simple!