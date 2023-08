En octubre de 2006 se aprobó la propuesta de ampliación del Canal. En aquella ocasión, el Partido Panameñista se manifestó en contra del obligatorio referéndum que se realizó aquel domingo 22 y donde el “Sí” ganó con un contundente 76.8 por ciento. Lo curioso fue que el 26 de junio de 2016, la ampliación de la vía acuática fue inaugurada, con bombos y platillos, por el entonces presidente panameñista: Juan Carlos Varela. Fue esa ampliación del Canal la que le dio el salto económico a Panamá, porque se disparó como nunca. La acción de Varela y el Panameñista en aquel momento, no fue más que un acto politiquero, para asestar un golpe al Gobierno de turno. Ahora tenemos el contrato minero y la Caja de Seguro Social. Vuelven algunos a hacer politiquería con estos importantes temas. Y es que el asunto no es que se oponen al contrato minero en sí, porque lo que quieren es usarlo como catapulta para sus intenciones de poder. No han dicho, por ejemplo, que si llegan al cargo van a cerrar toda explotación minera en el país, sino que el contrato debió ser mejor negociado. Es decir, que ellos sí están de acuerdo con la minería. Igual pasa con la Caja, que cuestionan por qué no se ha resuelto el problema, pero no dicen que eso pasa por aumentar la edad de jubilación y las aportaciones, entre otras. Son estas acciones politiqueras las que causan un gran daño al país, porque están jugando con temas muy sensitivos. Ya basta con estas manifestaciones que atentan contra la propia sociedad. ¡Así de simple!