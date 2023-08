“En Panamá no aspiramos a conquistar la Luna, pero sí a conquistar el Idaan. Hasta ahora, nuestra misión ha fracasado, [...]”

India se ha convertido en el cuarto país en conquistar la Luna, después de Rusia, Estados Unidos y China. Con su misión Chandrayaan-3, el aterrizador Vikram se posó sobre el polo sur de la Luna, donde hay agua congelada y que es el lugar perfecto para establecer las primeras colonias humanas. India lo ha hecho y ha marcado un hito histórico, por ser la primera en posar una nave en ese codiciado polo sur. Esta conquista del espacio es una bocanada de aire fresco para su sociedad y nos dice sobre los esfuerzos que hace toda una nación cuando quiere alcanzar una meta. En Panamá no aspiramos a conquistar la Luna, pero sí a conquistar el Idaan. Hasta ahora, nuestra misión ha fracasado, porque, pese a que contamos con abundante agua dulce, no hemos sido capaces de llevar esa agua a toda nuestra población. Hay diez candidatos a la Presidencia de la República y hasta ahora ninguno nos ha dicho cómo podría rescatar esa misión imposible de dotar de agua potable a todo el país y que en el mundo no se preocupen, porque les llegan noticias de que el Canal se está secando. India ha conquistado la Luna y el logro de su exitoso proyecto nos debe inspirar. Panamá tiene mucho por aprender, sobre todo, rescatar el esfuerzo como nación para alcanzar una meta. Lo hicimos para independizarnos de España, separarnos de Colombia o recuperar el Canal. Hoy debemos hacerlo para conquistar el Idaan. ¡Así de simple!