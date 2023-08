El problema migratorio ya no es una crisis humanitaria, sino un acto de guerra y de crueldad porque los gobiernos juegan con la vida humana para atentar contra su “enemigo”. Para el constitucionalista Ítalo Antinori, “debemos tener claro que el gobierno del ...presidente Gustavo Petro no va a cooperar en el control del flujo migratorio por la frontera común con Panamá, porque la estrategia oculta de todos los gobiernos comunistas de 'Amerindia' es fomentar y empujar la migración para perjudicar la economía de Estados Unidos... Lo triste es que el gobierno del Partido Demócrata de Estados Unidos no se da cuenta”. Cuando la directora de Migración de Panamá expone que en la biometría que practican a los migrantes, han detectado violadores, terroristas, asesinos, etc, no cabe duda que sí se está usando la migración como arma para atentar contra Panamá. Urge que el gobierno panameño actúe con firmeza y no solo cierre la frontera, sino que pida a las Naciones Unidas su intervención. Que si eso amerita también la instalación de un puesto militar de cascos azules, que así sea. Lo que no debemos hacer es seguir soportando este flujo de migrantes y atender el caso como crisis humanitaria, cuando de lo que se trata es de un acto de guerra contra Panamá. ¡Así de simple!