Los políticos se encuentran en una deslumbrante carrera para alcanzar el poder y no sacan tiempo para analizar el contexto de lo que ocurre en el mundo. Por un lado, la ola migratoria es una bomba de tiempo y, por el otro, la crisis económica con la desaceleración china. El problema es que la baja demanda de los productos chinos está en su peor momento, lo que tendría efectos para el Canal de Panamá, que ya, de por sí, tiene un problema de calado. Los políticos tienen que ver con luces largas, porque no importa quién gane las elecciones de 2024, tendrá que lidiar con este problema. Es urgente que el presidente Cortizo convoque a todos los candidatos presidenciales y los invite a una alianza por el país. El mundo atraviesa por una metamorfosis y no son tiempos para dividir, sino para unirse. Tenemos que enfrentar el problema migratorio como una sola nación, al igual que la crisis del agua y los coletazos de la desaceleración china y esto, al margen de lo que está sucediendo en Ucrania y los efectos que pueda tener la conflagración que está ocurriendo en África. La campaña puede seguir, mas hay temas en los que los panameños debemos estar unidos para enfrentarlos con responsabilidad y fuerza. ¡Así de simple!