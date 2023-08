Panamá no puede andar con paños tibios con la avalancha de gente que está pasando la selva de Darién so pretexto de llegar a Estados Unidos. Y es que entre los “migrantes que buscan mejores días”, viajan asesinos, violadores, secuestradores y cuanto maleante. En Estados Unidos están poniendo serpentinas y alambre de púas en la frontera, con el fin de disuadir a las personas de cruzar. ¿Qué va a hacer Panamá con esa gente que está llegando por las trochas de la selva? Hasta hoy los recibimos, les damos agua potable y comida y los llevamos a un albergue... Es el trato humanitario que nos exigen las organizaciones, pese a que los migrantes a su paso nos dejan toneladas de basura en la selva y, como se sabe bien, sus derechos humanos, mejor que cumplamos, porque si no, nos denuncian. Pero Panamá tiene que actuar con firmeza y si una serpentina o alambre de púas es necesario poner en la salida de las trochas, habrá que hacerlo. El fanfarroneo del presidente Gustavo Petro hay que pararlo. Él no quiere actuar y frenar la migración que empieza en su país y prefiere hablar con Costa Rica, en lugar de hacerlo con nosotros, que es donde está el verdadero problema. Las serpentinas y las púas pueden funcionar, porque hay que mandar el mensaje claro y contundente de que ya no es fácil cruzar el Darién. ¡Así de simple!