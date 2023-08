De las curiosidades del mundo hay hechos que son relevantes y los panameños tenemos que salir del círculo vicioso que nos impide mirar más allá de nuestro entorno. Ya se habla del descubrimiento de una tecnología que permite revertir el proceso de envejecimiento y el nuevo hito científico no tan sólo detiene el envejecimiento sino que consigue regenerar células y hacerlas 'más jóvenes'. Pero más curioso aún es que dentro de los próximos diez años se colonizará la Luna y se espera llegar a Marte, lo que indudablemente nos podría traer los primeros extraterrestres, pero hijos de humanos que viajen en esas misiones. La ciencia y la tecnología avanzan con una rapidez vertiginosa, pero en Panamá parece que estamos congelados en el tiempo. Por un lado, los políticos no dejan de sorprender con lo contrario a los acontecimientos mundiales. Se anuncia una alianza que no estaba concreta o el uso del dinero por las compras de tierras para el Canal, pero que aún ni se han traspasado y menos que se hayan pagado. Es como “comerse el jamón sin haber matado el puerco”. En pocas palabras, estamos encerrados en una cápsula del tiempo que nos mantiene aletargados. Tenemos que despertar o de lo contrario, nos dejará el tren. ¡Así de simple!