El peligro de la división

La política partidista y oscuros intereses se intrincan con los verdaderos intereses de la nación y confunden decisiones fundamentales para el país. Es lo que ocurre en Panamá en este momento, en el cual vivimos una división profunda que se vuelve peligrosa. Y no se trata de quién es más patriota que el otro, porque la descalificación es la que se sobrepone. Es tal la desunión que nos lleva a pensar que vivimos en países diferentes, que pertenecemos a tribus rivales, que somos ya una familia disfuncional que necesita terapia… En medio de todo esto, hay quienes luchan por arrebatar el poder a como dé lugar y otros hacen malabares para impedir que el triunfo se lo lleve otro que no sean ellos. Ya en Estados Unidos, el país que siempre usamos de ejemplo, las autoridades en el poder, en componenda con sus amigos, intentan toda clase de argucias para frenar la carrera meteórica hacia la Casa Blanca de Donad Trump. Acá es igual y si hablan de alianzas, no importa si un grupo carga muertos putrefactos, porque huelen menos que el de los demás. Y mientras aquí nos peleamos y nos herimos, afuera están atizando el ambiente contra Panamá. Magnifican problemas de sequía severa en el Canal, nos inundan con migrantes y siguen diciendo al mundo lo peor de Panamá. Sigamos peleando, sigamos autodestruyéndonos que vamos bien por el camino del abismo. Lo único que necesitamos es la sensatez y un alto, porque en la división está el peligro. ¡Así de simple