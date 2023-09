Un país avanza cuando tiene eficiencia. Que las cosas funcionen como “relojito suizo”. Lo triste es que aquí hacemos las cosas a la brava y luego terminamos pagando el doble o el triple de su costo original. Por ejemplo, la Ciudad de la Salud la paralizó el Gobierno de Varela y ahora nos terminará costando el doble. Ese ejemplo va de la mano con otros grandes proyectos, pero lo más triste es que seguimos cometiendo esos mismos errores. Hace unos meses, un grupo de ciudadanos propuso que, en las elecciones del 5 de mayo próximo, se agregue una quinta papeleta para consultar al país si quiere o no una nueva constitución. Es una cuestión práctica, porque lo que se quiere es aprovechar las elecciones generales para no incurrir en gastos extraordinarios después. Con la quinta papeleta están de acuerdo los candidatos presidenciales Martinelli, Blandón, Roux y Zulay. Lombana está de acuerdo con una constituyente, pero la convocaría si llega al poder, posición que es similar a la de Maribel Gordón. Además, el Pacto del Bicentenario concluye que necesitamos un nuevo Contrato Social. En pocas palabras, casi el cien por ciento de los candidatos presidenciales está de acuerdo con una constituyente y la pregunta que hay es ¿por qué no aprovechar las elecciones para consultar el pueblo sobre este punto? ¿Qué necesidad hay de volver a gastar dinero en una consulta, cuando la podemos hacer en estas elecciones venideras? La quinta papeleta no solo nos ahorra dinero, sino que es una cuestión de lógica y de eficiencia. ¡Así de simple!