Cada agrupación política le asegura a la sociedad que busca los mejores intereses de la nación. Hoy hay una carrera por las alianzas, porque entre más fuerza unen, mayor es la probabilidad de triunfo, según sus análisis. Pero más allá de esta carrera política, tenemos por delante problemas más serios que no pueden tomarse a la ligera ni entrar en el calor político. Se trata del contrato minero, de la Caja de Seguro Social, del Canal de Panamá, del “tapón” del Darién y la crisis migratoria... Todos estos asuntos, gane quien gane, tendrá que enfrentarlos en escasos 10 meses. En pocas palabras, desde ya hay que tener posiciones consensuadas, por la estabilidad del país. Lo peor es que hay amenazas que buscan la desestabilización como en otras latitudes, ya que basadas en esa estrategia se pueden tomar el poder. Hoy vivimos momentos de incertidumbre, porque aparte de los problemas internos que debemos resolver, el mundo está en una guerra no convencional. No se trata únicamente de los cañonazos que se están dando Rusia y Ucrania, sino los golpes en varios países de África, el nuevo orden mundial que proponen los países del Brics+ y la eliminación del dólar como moneda de cambio en varios países. Los problemas internos son unos y los externos son otros, pero mal manejados los dos, nos pueden causar mucho daño. Que la carrera política sea por el bien de Panamá y no lo contrario. ¡Así de simple!