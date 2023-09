Panamá es un paso casi que necesario para los traficantes de droga. En el combate de este negocio ilícito, Panamá gasta millones y lo peor es que en el país ya empieza también a consumirse la droga, cosa que no era tan común en tiempos pasados. La marihuana es una droga natural, que incluso la ciencia dice que tiene efectos medicinales. Ya se aprobó una ley que permite el consumo medicinal y ya hay empresas interesadas en el negocio del suministro. Pero cuando en Panamá todavía vemos este tema con recelo, por Alemania están mirando la marihuana con otros ojos. Lo ven como un gran flujo de ingresos para el Estado, los que calcula en casi cinco mil millones de dólares al año. Para ellos, el negocio de la marihuana está ahí desde hace años, “lo que no están son los impuestos”. Y es que los alemanes ahora han creado toda una logística de reglas del consumo de la marihuana, ya no solo medicinal, sino recreacional, porque “no se puede criminalizar a los millones de consumidores”. Pero los alemanes también ven los efectos de la legalización de la marihuana como una forma de quitarle presión a los estamentos de seguridad, una mejor protección de los jóvenes y una prevención más eficaz de la adicción. Quizás sea necesario empezar en Panamá a mirar cuál es la forma más efectiva de combatir este problema. ¡Así de simple!