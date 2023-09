Creatividad

Los políticos panameños tienen que ser más creativos. Y es que en solo escuchar un día de cháchara, se puede deducir que hay un mar de verborrea y un centímetro de propuestas. Que si tienes que unirse porque hay que ganar, que si el vice lo sacaron del sarcófago, que si el Tribunal Electoral tiene que torcer la ley para que no corra Martinelli, que si fulano tiene candidatos que no han rendido cuentas al país. No importa la presunción de inocencia ni respeto por decisiones partidarias que al final las vota el soberano, el pueblo. Lo que hay es una pelea de perros y gatos que en nada conduce al desarrollo. Hablan de educación, pero no dicen cómo van a cambiar el proceso de enseñanza aprendizaje; hablan de sacar de la crisis a la Caja de Seguro SociaL, pero no dicen si es aumentando cuotas, bajando beneficios o qué; hablan de cierre de la mina, pero no dicen cómo afrontar las consecuencias; hablan de corrupción, pero se refieren solo a los políticos, porque ninguna palabra dicen sobre el alto costo de los alimentos, las medicinas, la electricidad, etc. La verborrea es lo mejor que saben hacer, porque hasta ahora no hay propuestas concretas. Y lo más curioso es que para enfrentar cualquier proyecto exitoso, el país tiene que estar unido. Los políticos tienen que ser más creativos y deben dejar a un lado sus bombas incendiarias que nos llevan a la división y a la ruina. ¡Así de simple!