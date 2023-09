La iniciativa del presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen, es un gran ejemplo de cuando la verborrea y la quejadera se sustituyen por la acción. No solo lanzó una campaña de concienciación, sino que llevó al lugar a los protagonistas de las promesas. Les hizo su inventario sobre la cantidad de escuelas que hay y cuántas no tienen agua potable o aquellas en las que no hay un inodoro. Los juntó con las representante de las Naciones Unidas y la embajada de Estados Unidos. Los paseó en tren, mostrándole una cara diferente del Colón que han vendido los medios, porque allí les dio a entender a los periodistas que más son las cosas buenas que las malas de Colón… Pero la acción de Michael Chen da lecciones a los otros gremios de quejas. De esos que critican a quemarropa los combustibles fósiles y la minería, pero siguen usando autos para ir a cualquier lado. Que compran aretes, sortijas y collares y en sus casas tienen refris grandes y aires a todo meter. Y es que la quejadera es la orden del día. Se quejan los ambientalistas, los educadores, los padres de familia, los médicos, los empresarios y los jubilados… No es cuestión de este o aquel gobierno, es nuestro deporte quejarnos. Michael Chen le demostró a los políticos y gremios que hablan mucho, pero hacen poco, que aplicando el eslogan de “el cambio empieza por mí”, todos están obligados a que antes de quejarse tienen que demostrar que ellos sí transforman para bien a Panamá. ¡Así de simple!