El mundo transita por una metamorfosis, pero en ese laberinto de transformación se dicen y se hace cualquier cantidad de disparates. Por Canadá, los padres de familia han tenido que salir a las calles a protestar contra los obligatorios libros escolares que, so pretexto de enseñar educación sexual, lo que hacen es dar una guía explícita de cómo tener sexo para obtener placer. Y por España una ministra ha dicho que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran… Pero esos disparates son solo una parte de lo que se ve y se oye. Lo último es lo que ha dicho el presidente de Colombia, Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU: “¿Qué es más peligroso para el ser humano: La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella cause mínimas muertes con sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada”. ¡Menuda declaración la de Petro! Se puede entender la intención del presidente colombiano de llamar la atención sobre el cambio climático que está causando graves problemas en el mundo, pero minimizar el efecto del tráfico de la cocaína en mundo es un verdadero disparate. Todo indica que ahora que estamos en campaña para escoger nuestro próximo presidente, es mejor pensarlo bien, para no subir al poder a alguien que termine avergonzándonos. ¡Así de simple!