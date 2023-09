Bienvenido, siempre

El hombre gentil y caballero que irrumpía en la Redacción con su estampa impecable. El columnista de médula y profundo conocedor del deporte nacional. El generoso que nunca llegó con las manos vacías en épocas navideñas. El de la memoria reveladora. El amigo 'Bienve'. Así, entre muchas otras cosas, fue Bienvenido Brown, nuestro columnista que falleció el pasado lunes, dejando un vacío enorme en las páginas de 'La Decana' y en el periodismo deportivo panameño. Su amigo Alberto Barrow describe en el diario Metro Libre que un rasgo de la personalidad de Brown que lo embelesaba era su hablar. “Tenía un léxico que sobresalía entre sus contertulios”, escribe. Y esa elocuencia en su discurso la supo muy bien administrar en cada línea de su 'Cóctel Deportivo', publicada en casa editorial. Allí, sin temor alguno, ponía el foco las tramas de corrupción del deporte patrio, lo que ocasionó uno que otro detractor. Su última nota fue publicada el 11 de julio, titulada: 'World Athletics busca nominaciones para tres comisiones', en la que comunicaba sobre la búsqueda de expertos para el asesoramiento en las distintas disciplinas deportivas. 'Bienve', como lo recuerda nuestro medio hermano El Siglo, “supo ser un justo crítico de las malas acciones y un alentador de las buenas causas, no solo en el deporte, sino también en diferentes temas de interés nacional e internacional”. En definitiva, Bienvenido Brown fue un gran periodista. Veía muy bien la esencia del país. Se me va un amigo, el hombre que quiso ser profeta en su tierra . Un entusiasta. Echaremos de menos su alegría pícara. Ya no queda nadie como él, pluma afilada.