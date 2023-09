Responsabilidad compartida

El problema de la migración irregular es de alcance mundial. Impulsados por el sueño de un mejor futuro, miles de personas se enfrentan a todo tipo de peligros en busca del “paraíso”. Un “paraíso” que muchas veces no es más que un espejismo basado en publicaciones de quienes les antecedieron en el camino y que postean en redes sociales mensajes en los que aseguran haber alcanzado una prosperidad que en la mayoría de los casos es totalmente irreal. Basados en ello, miles y miles de personas, en ocasiones acompañados por todos sus familiares y hasta vecinos (más de 400.000 en lo que va de este año) se adentran en la peligrosa selva de Darién, donde un número indeterminado de ellos dejan sus vidas o al menos un pedazo de ellas. Para tratar de mitigar el drama humano que sufren, y en aras de la seguridad para la población, las autoridades panameñas han diseñado un operativo denominado 'Flujo Controlado', pero la gran cantidad de personas que migran ya comienza a desbordar el dispositivo de seguridad, lo que podría crear una situación de crisis en el país. Este no es un problema de Panamá, es un problema importado, por ello es necesario que exijamos de manera más enfática a las otras naciones, especialmente las de origen de la migración, que pongan de su parte para no dejar a sus nacionales abandonados en una selva en la que no sabemos siquiera cuántos perdieron la vida que pretendían mejorar.