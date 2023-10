Calificación y elecciones

Fitch Rating acaba de bajar de estable a negativa la perspectiva de Panamá, que se encuentra en plena campaña política. Los diversos candidatos han festinado la advertencia de Fitch Rating para golpear al gobierno por la enorme deuda pública en que ha incurrido el país durante esta administración, atribuyéndole responsabilidad por la posible pérdida del grado de inversión. Pero Fitch Rating dice otras cosas. Su advertencia va más allá de la deuda y por eso baja la perspectiva; considera la incertidumbre de las elecciones (no de un candidato específico) y que no se ha resuelto el contrato con Minera Panamá con lo se le inyectaría un dinero a la Caja de Seguro Social. Es decir, la advertencia le pone presión no solo al gobierno, sino a todos los candidatos. Fitch Rating quiere oír las respuestas de los candidatos para que estas elecciones no produzcan incertidumbre y la calificación pase nuevamente a estable. Entre ellas, que van a revisar los acuerdos onerosos pactados con educadores o que van a eliminar el subsidio del tanquecito de gas. Fitch Rating prevé que la oposición va a ganar y de ellos, Martinelli, que es ampliamente favorito, aunque sobre él pesan problemas legales. La advertencia de la calificadora pone a prueba la capacidad de los candidatos que se han ido por el camino fácil del golpe politiquero al gobierno de turno, cuando lo que hay es una incertidumbre en las elecciones por la capacidad que tenga el futuro gobernante de resolver problemas fundamentales. Sigan politiqueando sin dar soluciones y el resultado será una daga atravesando el corazón del país por esta irresponsabilidad. ¡Así de simple!