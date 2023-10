Decisión del soberano

Las campañas políticas son una mezcla de estrategias, reglas y emociones, que dan como resultado una exaltación de la sociedad, porque se va a elegir al nuevo o nueva presidente. A diferencia de la monarquía, que el trono pertenece solo a la familia real y la línea de sucesión está muy clara desde antes de ser concebidos los hijos, las campañas electorales tienen sus etapas. Primero las estrategias políticas que van formando a los posibles candidatos y en el camino van dejando atrás a la mayoría, hasta que llega la nominación que tiene que acogerse a una serie de reglas establecidas. Cumplidas estas etapas, entonces viene la parte emotiva, donde los postulados ofrecen sus fórmulas mágicas para acabar con la pobreza, el desempleo, la corrupción y otra serie de falacias… Justo en esta última etapa es en la que estamos entrando, pero hay quienes quieren ponerse exquisitos con las reglas para evitar que llegue una figura al escenario electoral. La candidatura a la vicepresidencia de la ex primera dama Marta de Martinelli no tiene impedimento legal ni constitucional alguno, de acuerdo con la opinión de varios de los candidatos presidenciales y líderes políticos: Blandón, José Alberto Álvarez, Melitón Arrocha, etc. ¿Por qué el rechazo en el sistema del TE? No tiene sentido y solo hay que esperar que la postulación manual no tenga contratiempos. A estas alturas, ya no está en manos de las personas que regentan la ley electoral, sino del soberano, el pueblo, que decidirá quiénes serán los próximos mandatarios. Forzar decisiones es cometer arbitrariedades que apuñalan nuestra débil democracia. ¡Así de simple!