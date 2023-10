Por esos días hay una calentura contra el Parlamento Centroamericano, al extremo que un candidato ya prometió que si llega a la Presidencia va a sacar a Panamá de ese organismo regional. Pero la fiebre no está en la sábana. El Parlacen como se le conoce, es un organismo que nació al calor del Grupo de Contadora, que fue una iniciativa de Panamá por allá por 1983, cuyo objetivo fue la búsqueda de soluciones negociadas al conflicto centroamericano de ese entonces. Tras los acuerdos de Esquipulas I y Esquipulas II, nace el Parlacen, para "crear y complementar esfuerzos de entendimiento y cooperación que permitan fortalecer el diálogo, el desarrollo conjunto, la democracia y el pluralismo como elementos fundamentales para la paz en el área y para la integración de Centroamérica". El Parlacen nació en 1991 y en 2010 se modificó su protocolo inicial y se estableció que contribuiría “a la consolidación del sistema democrático, pluralista representativo y participativo en los países centroamericanos. Contribuiría al fortalecimiento y plena vigencia del respeto de los derechos humanos en la región, así como al respeto al derecho comunitario y el derecho internacional”. Algo se perdió en el camino, porque no exactamente lo que el Parlacen hace, pues vemos cómo se violan los derechos humanos en Nicaragua y el Parlacen calla como si nada. No en vano son las críticas de que el Parlacen es solo un refugio de “delincuentes”, pero eliminar este organismo o salirse de él, quizás no sea la mejor alternativa, sino establecer controles y pautas para que sus parlamentarios cumplan con el noble objetivo para el que fue creado y que sus decisiones sean vinculantes. ¡Así de simple!