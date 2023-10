Oclocracia y anarquía

El liderazgo panameño es muy pobre y esto hace sonar alarmas, porque al mismo tiempo, el país ha caído en lo que Polibio denominó oclocracia (poder de la turba) y que es la denegeración de la democracia y al mismo tiempo, hemos caído en una anarquía. Y es que la turba no respeta; es una crítica sin sentido que apuñala los valores de la sociedad y, en paralelo, las autoridades, muchas de ellas, interpretan a su antojo las leyes torciendo incluso mandatos constitucionales. Sin pudor hay gente que justifica la violación de la ley y otros que le ponen presión a los jueces para que fallen no a conciencia, sino de una forma predeterminada. Gente que se alegra porque un organismo internacional nos arrincona o porque nos califiquen a la baja. ¿Hasta dónde hemos caído? Lo peor es que unos se autocalifican de buenos, pero la cornamenta diabólica no la pueden camuflar. Su deseo es el poder para usufructuar, no para democratizar y desarrollar. Es la triste historia que se repite en América Latina, pero en Panamá duele, porque es un país con muchas oportunidades. Hablan de que la educación es nuestro gran problema, pero sus mensajes nacionales no son precisamente constructivos, sino de desprecio, pesimismo y negatividad. La solución, empero, no está en la elección de un nuevo gobierno, sino en la transformación misma del Estado y esto conlleva a un nuevo Contrato Social. Es la salida más viable, solo que hay que madurar la idea y mientras tanto intentar contener que la oclocracia y la anarquía sigan prosperando. ¡Así de simple!