Los mensajes de los liderazgos o dirigencias de obreros y educadores van al extremo. Por ejemplo, los cierres constantes en Bocas del Toro amenazan conque la empresa bananera esté pensando en abandonar la producción de la fruta, lo que redundará en la pérdida de centenares de empleos en esa región. Los indígenas gnobes cierran la Panamericana a su antojo, exigiendo la actuación del gobierno. Lo irónico es que no producen nada en sus vastas tierras. ¿Cómo pueden exigir lo que no hacen? La construcción está empezando a tomar vuelo, pero la dirigencia obrera se empeña en trancar la ciudad, afectando el desarrollo económico. Nadie duda que uno de los grandes problemas panameños es el de la educación, pero la dirigencia docente, en lugar de enmendar ese asunto, lo que promueve son huelgas y exigencias extremas. Parece que lo que hay detrás es hacer calar el mensaje del caos, la anarquía y el descontrol. Por el otro lado, la dirigencia política y los periodistas y generadores de opinión están como “caballo con antiojeras”, que no ven otra cosa que caos y desestabilización y en lugar de llevar un mensaje de esperanza, lo que hacen es atizar el descontrol con palabras de pesimismo y desesperanza. Aquí hay que hacer un cambio de timón y quitarse las antiojeras. Hay que enviar mensajes que siembren esperanza y optimismo. Hay que ganarle la partida al mensaje negativo. Dejar que siga calando la perversidad es apuñalar a nuestra propia sociedad. ¡Así de simple!