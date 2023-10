Por ellas en Irán… por todas

El premio Nobel de la Paz a Narges Mohammadi -que se encuentra encarcelada- es un sacudón al mundo para que no se aleje el foco al sometimiento que viven las mujeres en Irán. Es un acto que pide redoblar el respaldo internacional por la brutal represión que se ejerce sobre las que luchan por la libertad y los derechos. Muchos apretaron los puños cuando vieron en los medios la muerte de Amini, de 22 años de edad, tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien puesto el velo islámico aquel 16 de septiembre de 2022. Pero hace falta más. Hace apenas unos días se supo que otra joven de 16 años se encuentra hospitalizada en coma, luego de una intervención de la policía por no usar “adecuadamente” el velo. Cientos de niñas iraníes han sido envenenadas con gas en sus colegios como advertencia para que se paralice la educación de las mujeres en todo el país. La activista galardonada dijo hace poco que el movimiento de las mujeres iraníes acabará por acelerar el proceso hacia la democracia, la libertad y la igualdad en su país. Ojalá que así sea. Pero, necesitan el apoyo de la comunidad a nivel global. No hay justificación por parte de occidente para omitir la condena a estos hechos. No hay tiempo. La defensa de Narges es la de todas las mujeres del planeta.