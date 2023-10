Derechos, derechos

La libertad de expresión es un derecho inalienable de todo ser humano y pilar de la democracia. Más deja de ser derecho, cuando ofende, calumnia, inventa, agrede, etc. Los periodistas y comunicadores sociales, como profesionales, debemos cumplir parámetros básicos para mantener informada a la sociedad. Estos parámetros consisten en dar la versión equilibrada de los hechos. Cuando se traspasan estos parámetros, se deja de comunicar con equilibrio y se entra en el terreno de la especulación y la militancia, que no es más que usar datos reales, martillarlos constantemente como campaña, para causar daño. Frenar esto último no es atacar la libertad de expresión por cuanto la violación de la libertad de expresión se da al caer en el martilleo, la militancia y la propaganda negativa disfrazada de información genuina. Panamá está en plena campaña política, aunque para los efectos legales faltan varios meses aún para entrar en esa etapa. Bien hace el Tribunal Electoral con poner orden desde ya, para evitar un descontrol que pueda causar mucho daño a nuestra sociedad. La libertad de expresión es un derecho humano; calumniar, denigrar o inventar es una violación a ese derecho por más que esto sea dicho por periodistas o comunicadores sociales. ¡Así de simple!