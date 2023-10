Hace años, el 12 de octubre se conmemoraba el día del Descubrimiento de América o el Día de la Raza o el Día del Encuentro de dos Mundos o el Día de la Hispanidad. Sin embargo, más recientemente ha comenzado a llamársele el Día de la Resistencia Indígena. Al margen de cómo le quiera llamar cada cual, el momento es propicio para hablar de otra raza que tenemos en Panamá. Se trata de la “raza corrupta”, esa que está enquistada en el gobierno y se mueve con toda libertad. Está en los mandos medios y en cada institución. Funciona como red y no importa al jefe que pongan, ellos son los que verdaderamente mueven los hilos de la corrupción. En los últimos años, tras el gobierno de Martinelli, los sucesores han martillado con la lucha contra la corrupción, pero en lugar de eliminarla, la encarecieron. Y esto es así, porque todo proveedor del Estado sabe que para mover un cheque tiene que pasar por taquilla, porque en el proceso, el que mueve cobra. Funciona con cuentas pequeñas, hasta cuentas millonarias. De hecho, los proveedores y contratistas del Estado ya tienen presupuestada la coima, no porque realmente deseen pagarla, sino porque nada funciona si no se aceita esta raza corrupta. Urge pasar en la Asamblea una ley que le ponga fecha tope de pago a cada etapa del proceso de contratación, de manera que no haya discrecionalidad del funcionario para aguantar un pago si no lo aceitan. Si queremos minimizar la corrupción, hay que eliminar esta raza corrupta. ¡Así de simple!