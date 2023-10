A incluir el turismo

El turismo es una industria a la que más se le puede sacar provecho en un país, por lo que se debe atender con más foco y más estrategia. Además debe ser una prioridad en los planes de gobierno de los siete candidatos que aspiran a llegar al Palacio de las Garzas. Panamá tiene que convertirse en un país turístico. A pesar de mostrar cifras de recuperación tras los difíciles años de la pandemia, el sector tiene muchos retos: su calidad de servicio, exposición internacional, sostenibilidad, digitalización, por mencionar algunos. Aprovechar el gran potencial geográfico, natural, cultural, gastronómico y de infraestructura es crucial. La experiencia internacional demuestra que los países se posicionan como potencias turísticas, cuando los planes de mejora y transformación son permanentes. Impulsar obras y proyectos, exterminando las malas prácticas –que generan desconfianza– es imperativo. Hay que involucrar a todos los sectores y consolidar una estrategia nacional que trascienda la gestión del quinquenio de turno; si esto no pasa, no habrá desarrollo. Se necesita menos retórica y más acción, de lo contrario nos pasará factura y no habrá espacio para el arrepentimiento.