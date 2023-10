Estamos en veda sobre las campañas políticas, pero la realidad es que eso es solo teoría. Hay una campaña disimulada de información que pulula por cada rincón y más de uno cae en las redes y cuando despierta del bulo, ya hay otra propaganda andando. Y no hay manera de que se frene. Hasta ahora, el pacto ético electoral y el pacto ético digital podrían ser herramientas eficaces, pero cuando el asunto de la libertad de expresión salió a relucir y todo quedó resumido en “línea editorial”, ¡sálvese quien pueda! Por suerte vienen fiestas patrias y Navidad, que podrían mitigar el efecto propagandístico, porque las campañas se hinchan de supuesto patriotismo y de “amor al prójimo”, que hacen una pequeña parada en sus punzantes mensajes ocultos en redes. Eso sí, no hay que dejar de lado que alguna campaña no quiera hacer el alto al fuego momentáneo y aproveche este período para sacar ventajas. Para febrero, que es cuando realmente empieza la campaña, ya el panorama estará bastante minado. No es de extrañar que algunas candidaturas hayan desistido y otras fortalecido. Los ciudadanos deben estar muy conscientes de que la propaganda disimulada está en pleno apogeo y cualquier información lo hará creer algo que no es. Lo mejor que pueden hacer es dudar de todo y practicar el principio del Chicago Trubune: “Si su madre le dice que lo quiere, verifíquelo” ¡Así de simple!