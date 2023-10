Dice un economista que en Panamá casi todo funciona bien, menos la economía. Y se trata nada menos que el grave problema de los oligopolios en los alimentos, la energía y los combustibles. Y mientras no rompamos la cadena, seguirán exprimiendo a la sociedad que no logra que aquí haya precios competitivos. Con las gasolinas, eliminamos la Refinería Panamá porque se alegó que bajarían los combustibles con la competencia, pero ahora tenemos un ente estatal que nos dice a qué precio van a venderse, es decir, avalamos desde el Estado los precios que nos dicta ese oligopolio. Con la electricidad, no hay proyecto energético que se anuncie que no prometa una rebaja sustancial de la tarifa eléctrica y ocurre todo lo contrario. Y con los alimentos, aquí abrimos los mercados, porque la importación sería la que nos rebajaría los precios de nuestra comida. Lo cierto es que fue peor, porque ahora hasta los insumos para la agricultura son mucho más caros y gobierno tras gobierno cae en las garras de estos oligopolios que nos encarecen la vida. Panamá tiene que ser un país competitivo en todo el sentido de la palabra y así como hay que eliminar las distorsiones con subsidios y prebendas, hay que romper los oligopolios en el país. Seguir como vamos, es seguir en el error y haciendo que nuestra economía no funcione como debe ser. ¡Así de simple!