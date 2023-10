Salud para todos

El sistema de salud público en Panamá tiene problemas de toda índole. La falta de insumos médicos, el precio de los medicamentos, las largas listas de espera, las citas médicas programadas hasta meses después –sin importar la gravedad del paciente–, la mora quirúrgica, la mala atención al momento de solicitar citas, los hospitales sin aire acondicionado, el menú poco nutritivo para los hospitalizados, son algunas de las constantes quejas de los usuarios. Sin contar que existen grandes infraestructuras –algunas recién estrenadas– que solo sirven de fachada y por dentro se descomponen día a día. Ya en julio el gremio médico advertía del desabastecimiento “crítico” de medicamentos, insumos, equipos y recursos humanos en los centros de salud, lo que influye directamente en la posibilidad de garantizar la seguridad de los pacientes. A menudo se escucha en esta época electoral, bastante adelantada, a los partidos e independientes lanzar planes con especial hincapié en la resolución para preservar la salud, pero el ciudadano debe discernir quiénes son los que verdaderamente proponen ideas ejecutables. La salud debe ser igualitaria, de eso no hay duda. Hablar de salud es hablar del derecho a la vida y eso hay que entenderlo. Es hora de menos retórica y más acción, no hay tiempo. Hay que recordar además que de los problemas actuales no se sale únicamente con una decisión política: en la salud hay un componente cultural clave.