El acuerdo alcanzado en Barbados entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición –para celebrar elecciones presidenciales con la presencia de observadores internacionales a finales del próximo año– es un paso trascendental y positivo. Paralelamente, este hecho vino acompañado con la liberación de cinco presos políticos por parte de la dictadura y la decisión de la Casa Blanca de levantar temporalmente varias de las sanciones. Este compendio de realidades, que sin duda generan un alivio al país caribeño y a la región, debe ser vigilado y fiscalizado por la comunidad internacional. No hay que perder de vista que Biden requiere con urgencia acceder a petróleo y gas, y aquí es palpable su necesidad. El foco a Venezuela, desde la óptica global, debe ser permanente. La migración irregular venezolana cada vez es mayor, una crisis que salpica a Panamá y al país de destino: Estados Unidos. Es imperativo que no cese la vigilancia para que el régimen permita elecciones transparentes, con todos los actores políticos, incluida María Corina Machado, favorita en las encuestas, quien está inhabilitada por el gobierno de Maduro. Los avances logrados no deben ser un oxígeno a la cúpula chavista, debe ser más bien un paso para recuperar la democracia y las garantías y, por supuesto, el amparo a los derechos humanos. Que no se pierda en medio de conflictos tan extremadamente difíciles y que necesitan también la misma atención, como Ucrania y Gaza, lo que ocurre en Venezuela.