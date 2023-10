En la calle hay dos protestas, dos actos en escena; la que realizan los jóvenes en calle 50 y la que realizan los tranques, que es la verdadera fuerza que está causando los problemas del país. Sin embargo, hay dos propósitos en esta escena. La manifestación de los jóvenes es legítima contra la minería y el contrato recién aprobado; la de los cierres tiene un propósito distinto y se trata de una manifestación violenta que busca erosionar el estatus quo y provocar la que denominan Constituyente originaria, so pretexto de luchar contra la minería. Los jóvenes no son los que están apedreando e incendiando autos; los jóvenes no están vandalizando; los jóvenes no están desvalijando ambulancias… Su manifestación es legítima y dice mucho de este renacimiento del liderazgo nacional. La otra manifestación que promueve la anarquía total no tiene otro fin que la toma del poder. Fue así como desbarataron Chile y Colombia y luego coronaron con la toma del poder. ¿Cómo están hoy los chilenos y cómo están hoy los colombianos? Si los jóvenes no se convierten en ficha de ajedrez de la otra manifestación que los quiere usar para “blanquear” su verdadera estrategia, entonces estamos a las puertas del nacimiento de un nuevo liderazgo y muy prometedor. Panamá sí requiere de un cambio, pero ojo con hacer pactos con el diablo. ¡Así de simple!