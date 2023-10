Urge un cambio

La sociedad está en un momento de disrrupción. Y es que no le gusta lo que tiene y se pronuncia, se manifiesta, se alza. La pregunta es ¿si la sociedad panameña será capaz de levantarse y hacer el verdadero cambio que necesita Panamá? No es un contrato minero ni contra los políticos de hoy, sino de un sistema que es el que la mantiene con los graves problemas sociales, políticos y económicos que, por más riqueza que genera el país, no se avanza hacia el desarrollo. Chile salió a protestar. Rompió vidrios y destruyó propiedad pública y privada, pero siguió con el mismo sistema y mantiene los mismos problemas. Igual pasó en Colombia, Ecuador, Perú, etc. Panamá requiere un cambio de sistema y para lograrlo, si bien es cierto que están el caos o la fuerza, también están los acuerdos. El problema es luchar para no llegar a nada. Un ejemplo fue en 1979, cuando se luchó por tumbar la reforma educativa, objetivo que se logró, pero 44 años después la educación está peor. La propuesta de la Quinta Papeleta cobra mayor fuerza hoy y es aquí la oportunidad de hacerlo en unas elecciones que están a solo siete meses y que la población decida si quiere o no una Constituyente para un nuevo Contrato Social. ¿Qué pasa si la Corte Suprema de Justicia dice que el contrato minero es constitucional? ¿Seguirán las manifestaciones? La juventud que hoy se levanta y esperanza con su nuevo liderazgo, tiene que pensar más allá de sus manifestaciones, porque Panamá es mucho más que un contrato minero. ¡Así de simple!