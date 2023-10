Consulta y oportunidad

La sociedad tiene la oportunidad de descargar su posición en las urnas el 17 de diciembre sobre el contrato minero. Durante el tiempo que hay entre hoy y esa consulta pública, está el que la población se ilustre sobre la mejor decisión. Que analice los pro y los contras. Que aquellos políticos y dirigentes que pidieron referéndum para esta explotación minera, que ahora no cambien la posición. Que los que han salido a la calle y han afirmado que todo el pueblo está contra el contrato minero, que lo demuestren en las urnas. Pero Panamá es mucho más que minería y que este contrato en particular. Debemos aprovechar la consulta para que decidamos si el pueblo quiere o no una Constituyente y así despejamos las dudas de una vez por todas. Lo triste es que muchos ahora se muestran renuentes a hacer la consulta pública y quieren seguir protestando. Pero ¿protestando para qué? Es oportuna la consulta pública, porque allí nos jugamos nuestro destino. Lo que debemos aprovechar es el momento para cambiar el rumbo de nuestro país y eso lo logramos cambiando el sistema político. Panamá no es el primer país que ha tenido crisis con estallido social. Lo interesante es que Panamá puede ser el primer país de Latinoamérica que aproveche el estallido social para enderezar rumbo. Solo dejarlo en la minería es un grave error. ¡Así de simple!