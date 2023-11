Pensar con claridad

Lo triste de la polémica por el contrato minero es que se mezcló con el tema político, lo que demuestra con claridad que el liderazgo nacional no está con el país, sino por defender sus intereses. En enero de 2022 el presidente Cortizo anunció que había logrado un acuerdo con la empresa minera y que recibiríamos 375 millones de dólares al año como regalía, muy por encima de los 60 millones que hasta la fecha se nos pagaba. Cuando se dispuso a firmar el acuerdo, hubo un desacuerdo y la polémica se extendió por varios meses. No hubo un solo dirigente actual que hoy se opone al contrato, salir a respaldar la negociación que varios ministros y abogados hacían a nombre de Panamá. Es más, muchos de esos pedían el "firmen ya", por la incertidumbre que se estaba generando. Hoy están pidiendo que se derogue el contrato, que se declare inconstitucional y están atacando políticamente al gobierno con ánimos de debilitarlo para las próximas elecciones. En el camino estamos por perder el grado de inversión, lo que nos encarecerá el costo de la vida a todos. Nos pondrá en una situación difícil económicamente. No se piensa con claridad y todo se parece a los que "tumban mangos con garrote", donde por tratar de coger al maduro, no les importa dañar todo el racimo. Y lo peor, esta crisis demuestra que ya todos perdimos. Lo recomendable es esperar el fallo de la Corte y no causarle más daño al país. ¡Así de simple!