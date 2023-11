Optemos por la sensatez

La crisis de hoy es la acumulación de un enojo de la sociedad que viene de años. Luchó por su "democracia" y en 1989 se libró del dictador, pero desde esa fecha la sociedad siente que se le ha engañado por todos los gobiernos. Ahora bien. Ese enojo está siendo aprovechado por grupos y organizaciones que so pretexto de luchar a favor del pueblo, están pavimentado su toma del poder y el remedio puede ser peor que la enfermedad. Las rupturas sociales de la magnitud que podría caer la panameña, puede llevarnos a un desenlace brutal. Los colombianos optaron por las armas y hoy tratan de lograr la paz y no logran llegar a los acuerdos necesarios pese al desgaste y los cientos de vidas humanas que el conflicto ha cobrado. Los panameños tenemos que frenar esa cólera y razonar con cabeza fría. Nuestra paz social es de capital importancia y aquí debemos distinguir entre los que pescan en río revuelto y los que realmente quieren enderezar rumbo. La destrucción del país no nos hará tener un mejor futuro. Lo que está en juego no es la minería; es nuestra libertad y nuestra paz. Cuidado que por ir por lana, salimos trasquilados. ¡Así de simple!