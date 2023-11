[...] la corrupción no es el problema, sino la falta de vergüenza y la falta de valores en general

El denominado estallido social nos llegó y la sociedad panameña está convulsionada. ¿Qué viene después de esta crisis? Nadie vaticina, pero todos saben que Panamá será otra sociedad. El hartazgo del pueblo se refleja en la manifestación de cada sector. La minería fue la gota que derramó el vaso, porque aquí hay una acumulación de resentimientos contra la acumulación de riqueza de unos pocos y la pobreza de los muchos. Este estallido social es una especie de purga que no da cabida a que ningún grupo asuma liderazgo. Es la expresión genuina de un pueblo molesto que luchó contra una dictadura, pero que en democracia le cercenaron el desarrollo por la gula, la avaricia y la corrupción. ¿Cómo terminará esto? ¿Qué Panamá florecerá? Nadie se atreve a responder. Desde hace años hemos advertido en estas mismas líneas que el sistema que tenemos hace que cada quinquenio el último gobierno termine peor que el anterior. Que la corrupción no es el problema, sino la falta de vergüenza y la falta de valores en general. Esta purga nos encamina hacia un nuevo Panamá. Solo que habrá que esperar, porque aún mucha gente cree que podrá seguir haciendo lo mismo y no será así. Y es que la purga es de adecentamiento y más vale que todos asumamos esa nueva realidad, porque Panamá está cambiando. Solo esperemos que sea para mejor. ¡Así de simple!